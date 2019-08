* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 29 août (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * SANOFI - Un juge américain a rendu mercredi un arrêt favorable à Sanofi et Regeneron , qui commercialisent ensemble l'anti-cholestérol Praluent, en invalidant des décisions prises en première instance qui considéraient comme valides des brevets détenus par Amgen sur son Repatha. * PERNOD RICARD , qui doit présenter ses résultats annuels avant l'ouverture, a annoncé mercredi soir le rachat du groupe américain Castle Brands , propriétaire entre autres du bourbon Jefferson's, pour 223 millions de dollars (201 millions d'euros environ). * EIFFAGE a annoncé mercredi des résultats en hausse au premier semestre et a confirmé ses objectifs annuels. Le groupe de BTP et de concessions a précisé qu'il ne s'attendait pas à ce que le problème de tassement de marge observé dans la construction se résolve en quelques mois et s'est dit prêt à se renforcer dans GETLINK . * UBS va nommer Iqbal Khan, qui a démissionné de Credit Suisse cet été, à la tête de ses activités de gestion de fortune, a rapporté mercredi le quotidien TagesAnzeiger en citant des sources au sein de la banque. UBS s'est refusé à tout commentaire. * TECHNIPFMC - S&P Global a placé les notes du groupe sous surveillance négative, contre "stable" auparavant. * CONTINENTAL - Moody's a abaissé mercredi à "négative" la perspective des notes du groupe allemand. * BOUYGUES annonce ses résultats au premier semestre avant l'ouverture. * RAMSAY GENERALE DE SANTÉ a publié mercredi soir des résultats annuels provisoires montrant une progression de 20,4% de l'excédent brut d'exploitation à 330,8 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 3,401 milliards, en hausse de 51,7% (+2,1% à périmètre constant). (Le communiqué: ) L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

