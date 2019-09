* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 6 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIRBUS a fait état jeudi de 262 commandes brutes et 95 commandes nettes sur les huit premiers mois de l'année, précisant avoir livré 500 avions entre le 1er janvier et le 31 août. Le groupe a aussi annoncé avoir vendu 15 exemplaires de son A321 XLR à un acheteur dont il n'a pas précisé l'identité. * PSA et son partenaire chinois Dongfeng Group vont restructurer leur coentreprise en Chine afin de réduire ses coûts et de porter ses ventes annuelles à 400.000 véhicules en 2025, a annoncé jeudi le constructeur français dans un message posté sur les réseaux sociaux chinois. * AKKA TECHNOLOGIES - La société de conseil en ingénierie pour les transports et l'énergie a confirmé jeudi l'ensemble de ses objectifs pour 2019 et à l'horizon 2022 en précisant que son résultat d'exploitation avait progressé de 23% au premier semestre. * TELECOM ITALIA - L'autorité italienne de la concurrence a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête sur la vente par Telecom Italia de Persidera, sa filiale de télédiffusion, au fonds d'infrastructure F2i. Elle dit craindre que cette opération n'aboutisse à une situation de position dominante pour F2i. * ENEL - L'électricien italien a lancé la vente de ses activités en Roumanie, qui pourraient être valorisées environ 1 milliard d'euros dans le cadre de cette procédure conduite par BNP Paribas , ont dit des sources à Reuters. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

0