* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 19 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIRBUS - Le parquet de Munich a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête sur le groupe sur la base d'informations fournies par ce dernier sur de possibles irrégularités concernant des documents de clients. * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a qualifié d'"erronés et décorrélés de la réalité" les chiffres du magazine Challenges, qui rapporte que la banque présentera vendredi un plan de réorganisation de ses activités de banque de détail concernant plusieurs milliers de salariés et susceptible d'"affecter 20% de la masse salariale". * WENDEL - Le groupe français, la Caisse de dépôt et placement du Québec et les autres actionnaires actuels d'Allied Universal annoncent aujourd'hui avoir signé un accord en vue de la cession supplémentaire d'une part du groupe américain de sécurité et de services valorisant la participation de Wendel à environ 900 millions de dollars (816 millions d'euros). (Le communiqué: ) * SIEMENS a annoncé mercredi soir la nomination de Roland Busch, son directeur des opérations, à la vice-présidence du directoire, ce qui en fait le favori pour la succession de Joe Kaeser à la tête du groupe industriel allemand. * E.ON a annoncé mercredi avoir bouclé le rachat à RWE de 76,8% du capital d'INNOGY . L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

