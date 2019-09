* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 20 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * CASINO a annoncé jeudi discuter de la vente de sa filiale Leader Price à l'allemand Aldi pour un montant qui n'a pas été divulgué. * CNP ASSURANCES est sur le point de conclure un accord de sept milliards de reals (1,53 milliard d'euros) avec le groupe public brésilien Caixa Economica Federal pour distribuer des produits d'assurance dans plus de 3.000 agences de ce dernier, a-t-on apris de deux sources proches du projet. * CRÉDIT AGRICOLE - Moody's a annoncé jeudi avoir relevé la note à long terme du groupe bancaire à AA3 contre A1 auparavant. * ALTEN a publié jeudi soir un bénéfice d'exploitation semestriel en hausse de 8,6% à 108,9 millions d'euros et dit tabler sur "une croissance organique satisfaisante, dans la continuité du premier semestre". (Le communiqué: https://bit.ly/2m2LjAQ) L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

