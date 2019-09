* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 30 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES va payer 40 millions de dollars (36,6 millions d'euros) d'amende à la Securities and Exchange Commission (SEC) aux Etats-Unis pour avoir trompé les investisseurs sur ses chiffres mensuels de vente entre 2012 et 2016, a annoncé l'autorité boursière américaine vendredi. * BARCLAYS a accepté de payer environ 6,3 millions de dollars (5,8 millions d'euros) à la SEC pour mettre fin aux procédures en cours sur des accusations de recrutements illégaux d'amis et ou de membres de la famille de hauts fonctionnaires dans la région Asie-Pacifique dans le but de favoriser ses activités de banque d'investissement. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

