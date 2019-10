* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 1er octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * MEDIASET a confirmé lundi tabler sur une amélioration de son résultat d'exploitation et de son bénéfice net annuels en faisant état d'une amélioration des recettes publicitaires au troisième trimestre mais il a aussi annoncé un creusement de sa dette, lié au rachat d'une part du capital de ProSiebenSat.1 . * ICADE a annoncé lundi la cession de 49% de la tour Eqho dans le quartier parisien de La Défense, pour 365 millions d'euros, une opération qui porte 1,1 milliard le montant total de ses cessions depuis le début de l'année. (Le communiqué: https://bit.ly/2nTlvIs) * KAUFMAN & BROAD a déclaré lundi prévoir une hausse de son bénéfice net annuel et a confirmé ses autres objectifs annuels. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

0