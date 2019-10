* AIRBUS et les autres valeurs aéronautiques, ainsi que les producteurs de vins et spiritueux, pourraient réagir à l'annonce par les Etats-Unis de l'imposition mi-octobre de droits de douane de 10% sur les avions et de 25% sur d'autres produits industriels et agricoles importés de l'Union européenne, dont le vin français, après le feu vert de l'Organisation mondiale du commerce.

* THALES a déclaré jeudi viser une marge opérationnelle comprise entre 11,5% et 12% d'ici 2023 grâce à sa récente acquisition du spécialiste de la sécurité numérique Gemalto.

* SIKA - Le spécialiste suisse des adhésifs a annoncé jeudi prévoir une croissance de son chiffre d'affaires de 6% à 8% par an d'ici 2023 et viser désormais une marge opérationnelle de 15% à 18%, contre 14% à 16% jusqu'à présent.

* MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS a annoncé mercredi la signature d'un partenariat avec Sazerac/375 Park Avenue Spirits sur la distribution de ses marques aux Etats-Unis. (Le communiqué:)

* INGENICO - Berenberg entame son suivi de la valeur avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 106 euros.