* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 10 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * LVMH a fait état mercredi d'une croissance de ses ventes bien meilleure qu'attendu au troisième trimestre en dépit du climat instable qui prévaut à Hong Kong, où de nombreuses marques ont fermé leurs points de vente. * CASINO a annoncé la vente à LDC de son site de transformation, conditionnement et commercialisation de produits de volaille Luché Tradition Volailles, sans préciser le montant de l'opération. (Le communiqué: ) * EURONEXT a fait état d'une baisse du montant quotidien moyen des transactions de 6,3% sur un an en septembre à 8,732 milliards d'euros. (Le communiqué: ) * EDENRED , SODEXO , Up et Natixis Intertitres risquent d'être sanctionnés par l'Autorité de la concurrence qui les soupçonne d'entente et pourrait leur infliger une amende, rapporte mercredi le Figaro. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

