* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 28 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * LVMH . Le groupe de luxe a approché Tiffany & Co. avec une offre de rachat, ont dit à Reuters deux sources proches du dossier, à un moment où le joaillier américain est confronté à l'impact des droits de douane sur les exportations vers le Chine. Tiffany a recruté des conseillers pour examiner la proposition de LVMH, soumise plus tôt dans le mois, mais n'y a pas encore répondu, a précisé une des sources, soulignant que l'ouverture de négociations n'était pas encore acquise. LVMH a refusé de commenter ces informations tandis qu'aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès de Tiffany. * VIVENDI . Banijay a officialisé samedi l'ambitieux rachat de l'un des géants mondiaux de la production audiovisuelle, Endemol Shine, dans le cadre d'une transaction atteignant environ deux milliards d'euros, selon deux sources au fait du dossier. Après finalisation de l'opération, les deux groupes seront détenus par la holding LDH à hauteur de 67,1% et par le groupe de médias et de divertissement français Vivendi (32,9%), qui a apporté son soutien financier à la transaction à hauteur d'environ 100 millions d'euros, selon une des sources. * EQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES. Le syndicat américain de l'automobile UAW va négocier à partir de lundi avec Ford , deux jours seulement après la reprise du travail chez General Motors . Les négociations avec GM on été accompagnées de 40 jours de grève qui ont fortement impacté plusieurs équipementiers automobiles, y compris des Français comme Valeo et Faurecia . * FLEURY MICHON a annoncé vendredi un chiffre d'affaires en hausse de 6,8% à 199,3 millions d'euros au troisième trimestre et confirmé ses perspectives annuelles. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

