* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 29 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * UNIBAIL RODAMCO a dit lundi anticiper un bénéfice par action ajusté récurrent dans le haut de la fourchette de 12,10 euros à 12,30 euros. * IMERYS a annoncé lundi un résultat opérationnel courant en recul de 15,7 % sur les neuf premiers mois (-19,8% au seul troisième trimestre) sous l'effet de la chute des volumes et prévoit une baisse d'environ 20% de son résultat courant net part du groupe pour 2019. * JCDECAUX - Jean-Sébastien Decaux quittera ses fonctions opérationnelles et le directoire de JCDecaux au 31 décembre, a annoncé lundi le groupe de mobilier urbain. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

