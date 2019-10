* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 30 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES et PSA sont en discussions en vue d'un rapprochement susceptible de créer un géant du secteur automobile d'une valeur de 50 milliards de dollars, rapporte mardi le Wall Street Journal. Le constructeur italo-américain a longtemps été en discussion avec RENAULT mais a annoncé en juin le retrait de son offre de fusion à 30 milliards d'euros avec le groupe français. * L'ORÉAL - La forte demande en Asie a permis à L'Oréal de dégager au troisième trimestre une croissance de ses ventes supérieure aux attentes grâce à un appétit toujours soutenu pour les produits cosmétiques haut de gamme, et ce en dépit de la violente contestation à Hong Kong. * ATOS a fait part mardi de son intention de céder une partie de sa participation au capital de Worldline WLN.PA, une opération qui lui permettra de rembourser sa dette existante et de financer ses besoins généraux. * M6 a fait état mardi d'un chiffre d'affaires consolidé stable (+0,3%) à 294,5 millions d'euros au troisième trimestre avec des recettes publicitaires en hausse de 3,6%, à 220,5 millions d'euros. (Le communiqué: https://bit.ly/2JtEgdq) * SEB , le spécialiste français du petit électroménager, a annoncé mardi revoir en baisse son objectif annuel de croissance organique de ses ventes, attendue entre 6% et 7% contre plus de 7% précédemment, en raison du ralentissement économique mondiale et des tensions géopolitiques. (Le communiqué: https://bit.ly/2JxyQOv) * BOUYGUES a annoncé mardi que sa filiale Bouygues Travaux Publics avait été choisie pour des travaux d'extension du port de la Port-la-Nouvelle, dans l'Aude, pour un contrat estimé à 199 millions d'euros. * PIRELLI - Le fabricant italien de pneus a abaissé mardi son objectif de marge d'exploitation (Ebit) ajusté pour la deuxième fois de l'année, dans une fourchette de 17% à 17,5% contre un précédent objectif allant de 18% à 19%, évoquant une hausse de coûts. * MERSEN a dégagé au troisième trimestre un chiffre d'affaires consolidé de 234 millions d'euros, en croissance de 2,5% organique. (Le communiqué: https://bit.ly/346Nl3I) L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

