* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 31 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * PSA , FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES , FAURECIA - PSA et FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES pourraient annoncer dans la journée un accord de fusion. Selon des sources proches du dossier, le projet prévoit entre autres que PSA cède sa participation dans Faurecia et que Fiat Chrysler distribue un dividende exceptionnel de 5,5 milliards d'euros. * NATIXIS - L'Autorité des marchés financiers a ouvert une enquête sur le titre Natixis, en lien avec la communication financière autour d'un "accident de marché" en Asie fin 2018, écrit Les Echos. La banque a refusé de commenter l'information. * CASINO a annoncé le lancement par sa filiale à 100% Quatrim d'une émission obligataire sécurisée dans le cadre du plan de refinancement présenté le 22 octobre. (Le communiqué: ) * UBISOFT - Une semaine après avoir averti sur ses résultats 2019-2020, le groupe de jeux vidéo a annoncé une chute de 90,1% de son bénéfice opérationnel semestriel et de 9,1% de son chiffre d'affaires sur la période. (Le communiqué: ) * EUTELSAT a publié mercredi un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 6% à données comparables et revu en baisse et précisé que la probabilité de voir son chiffre d'affaires opérationnel se situer dans le bas de la fourchette initial avait augmenté. (Le communiqué: ) * MAISONS DU MONDE a relevé son objectif de croissance des ventes pour 2019 à 10,5% contre 10% auparavant mais a ramené son objectif de marge d'Ebitda à environ 12,5% contre plus de 13%. (Le communiqué: ) L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

