* RENAULT et PSA pourraient réagir à l'annonce d'une hausse de 8,74% du marché automobile français en octobre, qui ramène à 0,33% la baisse des ventes de voitures dans l'Hexagone depuis le début de l'année.

* METRO - L'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky et son partenaire slovaque Patrik Tkac vont porter leur participation dans le distributeur allemand à 29,99% contre 17,52% en exeçant une option d'achat sur des titres détenus par l'allemand Haniel, a annoncé jeudi leur véhicule d'investissement commun EP Global Commerce.

* NOVO NORDISK - Le groupe pharmaceutique danois, numéro un mondial des traitements du diabète, a publié vendredi un chiffre d'affaires et un bénéfice d'exploitation légèrement inférieurs aux attentes pour le troisième trimestre mais a relevé sa prévision de ventes pour l'ensemble de l'année.

* THYSSENKRUPP et SALZGITTER gagnent respectivement 1,8% et 2,3% dans les échanges en avant-Bourse selon le courtier Lang & Schwarz, un mouvement qu'un intervenant relie aux résultats meilleurs qu'attendu publiés jeudi soir par l'américain US Steel.