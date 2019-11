* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 4 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * PSA , FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES . Les deux constructeurs automobiles espèrent signer début décembre l'accord de fusion censé unir les deux constructeurs automobiles, a-t-on déclaré samedi de source au fait du dossier. Le ministre italien de l'Economie Roberto Gualtieri a dit au président de Fiat Chrysler John Elkann qu'il suivrait de près les développements du projet de fusion dans la mesure où "un nombre important d'emplois qualifiés italiens sont impliqués" et dans la mesure où l'industrie automobile est une source importante d'investissements, de recherche et d'innovation. * CONSTRUCTEURS AUTO. Les Etats-Unis pourraient ne pas imposer ce mois-ci des droits de douane sur les véhicules importés d'Union européenne, du Japon et de Corée du Sud compte tenu des "échanges fructueux" noués avec les constructeurs de ces trois zones, a déclaré le secrétaire américain au Commerce dans une interview publiée dimanche par Bloomberg. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

