* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 5 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * SAINT-GOBAIN a annoncé lundi avoir conclu la vente de son activité GlassSolutions aux Pays-Bas. * TELEPERFORMANCE - Le spécialiste des centres d'appel a relevé sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour cette année, disant tabler sur une progression de l'ordre de 10% contre une hausse "supérieure ou égale à 8,5%" auparavant. (Le communiqué: ) * RUBIS a annoncé la signature d'un protocole d'achat de la société kényane de distribution de produits pétroliers Gulf Energy Holdings Limited, qui a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 320 millions de dollars. (Le communiqué: ) * VICAT - Le groupe de matériaux de construction a publié un chiffre d'affaires consolidé trimestriel en hausse de 8% mais en recul de 1% à périmètre et changes constants. (Le communiqué: ) * VILMORIN - Le spécialiste des semences a confirmé ses prévisions pour l'exercice décalé 2019-2020 après une croissance de 11,8% de son chiffre d'affaires au premier trimestre (+5,2% à données comparables). (Le communiqué: ) * BONDUELLE a publié un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 0,3% (-1,4% à données comparables) et confirmé les objectifs d'activité et de rentabilité présentés début octobre 2019. (Le communiqué: ) L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

0