* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 6 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * PUBLICIS a annoncé mardi soir qu'AXA avait décidé de poursuivre son partenariat exclusif avec Publicis pour ses créations publicitaires dans 30 pays, et choisi aussi le groupe comme partenaire pour la stratégie et l’achat média dans quatre de ses marchés clés (Royaume-Uni, Allemagne, Italie et Hong Kong). * ORPEA a relevé mardi son objectif de chiffre d'affaires annuel à 3,74 milliards d'euros, contre 3,7 milliards précédemment, après avoir dégagé un chiffre d'affaires en hausse de 9,1% à 944 millions d'euros au troisième trimestre. (Le communiqué: https://bit.ly/2NhROuY) * ROCHE BOBOIS a annoncé mardi un chiffre d'affaires sur neuf mois à 201,4 millions d'euros contre 190 millions l'année dernière, soit une croissance de 4% à changes constants. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

