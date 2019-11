* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 8 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * JCDECAUX a annoncé jeudi une croissance organique de son chiffre d'affaires trimestriel de 0,1% à 925,8 millions d'euros mais prévoit un chiffre d'affaires en baisse au quatrième trimestre. * NATIXIS , qui a fait état jeudi de résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, a décidé de se concentrer à l'avenir sur le développement et le renforcement de ses expertises actuelles plutôt que sur les acquisitions. * EURONEXT a annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 20,4% à 181,7 millions d'euros au troisième trimestre et un Ebitda en hausse de 23% à 108 millions d'euros. Les rumeurs selon lesquelles le groupe discute d'une fusion avec son homologue espagnol BME ou avec un autre opérateur boursier européen sont sans fondement, a déclaré jeudi son directeur général. * AIR LIQUIDE met en vente sa filiale allemande Schülke et pourrait en retirer jusqu'à un milliard d'euros, a-t-on appris jeudi de sources proches de l'opération. * CASINO a annoncé jeudi avoir obtenu pour 1,8 milliard d'euros de nouveaux financements, afin de refinancer une partie de sa dette existante, alors que l'objectif initial de cette opération lancée en octobre était de 1,5 milliard. * AIRBUS a enregistré 542 commandes nettes sur la période janvier-octobre, a annoncé jeudi le constructeur européen. * CARREFOUR - La filiale du distributeur au Brésil est prête à sacrifier la croissance de sa marge pour gonfler son chiffre d'affaires et gagner des parts de marché dans ce pays, où l'environnement économique reste difficile et la concurrence s'intensifie, ont déclaré ses dirigeants jeudi. * LEONARDO - Le groupe de défense italien a rapporté jeudi une hausse de 10,8% de son chiffre d'affaires sur neuf mois à 9,1 milliards d'euros. * TELECOM ITALIA (TIM) et la banque espagnole SANTANDER se sont mis d'accord pour la création d'une coentreprise dans le domaine du crédit à la consommation, ont fait savoir jeudi deux sources proche de dossier. * MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS a fait état jeudi d'une baisse de 0,6% de son chiffre d'affaires du troisième trimestre à 98,9 millions d'euros. * VERALLIA a publié jeudi des résultats trimestriel en hausse et a relevé ses prévisions annuelles de croissance organique du chiffre d'affaires et de son Ebitda. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

