* EDF - La construction de six nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR en France couterait au moins 46 milliards d'euros, d'après les calculs d'EDF, a rapporté samedi Le Monde, qui dit avoir eu accès à un document confidentiel présenté le 25 juillet au conseil d'administration de la compagnie.

* BHP a annoncé lundi que son activité pétrolière allait générer des marges et des flux de trésorerie solides au cours de la prochaine décennie, porté par des projets à fort potentiel dans le Golfe du Mexique, en Australie et à Trinidad et Tobago.

* CREDIT SUISSE a annoncé lundi la nomination de David Miller au poste de directeur général de sa division Investment Banking & Capital Markets.

* GENFIT a annoncé dimanche des résultats positifs pour une étude sur le NIS4, un outil diagnostic non-invasif sanguin de la maladie du fois NASH.

* SCHNEIDER ELECTRIC - Citigroup reprend le suivi du titre avec une recommandation à "neutre" et un objectif de cours de 90 euros.