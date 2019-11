* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 12 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * EDF a annoncé lundi soir l'arrêt momentané des réacteurs 2, 3 et 4 de la centrale de Cruas-Meysse après le séisme du début de journée malgré l'absence de tout dégât apparent, afin de procéder à "des contrôles complémentaires et préventifs". * MEDIASET a annoncé lundi soir avoir porté sa participation dans PROSIEBENSAT.1 à 15,1% via sa filiale espagnole. * BARRY CALLEBAUT - Jacobs Holding, premier actionnaire du groupe suisse, a annoncé avoir conclu la vente de 2,85% des actions au fonds de pension Ontario Teachers' Pension Plan et lancé une procédure accélérée de constitution du livre d'ordres pour en céder 7,17% supplémentaires. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

