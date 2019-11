* Les VALEURS AUTOMOBILES EUROPÉENNES sont attendues en hausse d'environ 1% après les informations selon lesquelles le président américain, Donald Trump, pourrait annoncer cette semaine un report de sa décision sur l'imposition de droits de douane sur les voitures européennes importées aux Etats-Unis.

* EDF a annoncé mardi prolonger jusqu'à vendredi l'arrêt des réacteurs 2, 3 et 4 de la centrale de Cruas-Meysse décidé après le séisme de lundi en Ardèche afin de procéder à des vérifications.

* ILIAD a publié mardi un chiffre d'affaires en hausse de 8,4% sur neuf mois et annoncé un plan de rachat d'actions de 1,4 milliard d'euros à 120 euros par action, auquel le fondateur et premier actionnaire, Xavier Niel, ne participera pas. Le titre est attendu en hausse d'environ 20%.

* AIR FRANCE-KLM a annoncé mardi avoir transporté 9,2 millions de passagers le mois dernier, en baisse de 0,1% par rapport au mois d'octobre 2018.

* VODAFONE a relevé ses prévisions de résultats annuels mardi pour prendre en compte une amélioration de sa croissance organique et l'intégration de ses activités de télévision par câble en Allemagne. Le titre est attendu en hausse de 2% à 3%.

* MEDIASET a annoncé lundi soir avoir porté sa participation dans PROSIEBENSAT.1 à 15,1% via sa filiale espagnole.

* INFINEON a déclaré mardi s'attendre à un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires à 5% sur son exercice 2020 contre 6% sur l'exercice à fin septembre en l'absence d'amélioration sur le marché automobile.

* OSRAM a appelé mardi ses actionnaires à soutenir l'offre de rachat de l'autrichien AMS et annoncé qu'il allait réduire ses coûts et suspendre le dividende après une perte sur l'exercice clos fin septembre, conséquence de la dégradation du marché automobile.

* DEUTSCHE POST DHL - Le groupe allemand de services postaux a publié mardi un bénéfice d'exploitation (Ebit) trimestriel pratiquement triplé sur un an et dit s'attendre à un quatrième trimestre dynamique grâce au commerce en ligne et à la poursuite la croissance de son activité de fret.

* UNIPER - Le groupe allemand de services aux collectivités a annoncé un relèvement de ses prévisions de résultats en disant tabler sur un quatrième trimestre plus favorable que le troisième.

* BARRY CALLEBAUT - Jacobs Holding, premier actionnaire du groupe suisse, a annoncé avoir conclu la vente de 2,85% des actions au fonds de pension Ontario Teachers' Pension Plan et lancé une procédure accélérée de constitution du livre d'ordres pour en céder 7,17% supplémentaires.

* LONZA - Le groupe chimique suisse a annoncé le départ de son directeur général, Marc Funk, moins d'un an après sa prise de fonctions, en évoquant des raisons personnelles.

