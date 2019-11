* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 13 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * RENAULT - Nissan a contribué aux résultats de Renault à hauteur de 233 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2019, a annoncé le groupe automobile français mardi. * SALVATORE FERRAGAMO - Le groupe de luxe italien a annoncé mardi un chiffre d'affaires trimestriel en baisse et a averti que le quatrième trimestre pourrait être pénalisé par les perturbations à Hong Kong et la faiblesse du marché américain. * MEDIASET - Le diffuseur italien a fait état mardi d'un bénéfice net en nette augmentation sur les neuf premiers mois, à 101,5 millions d'euros, la réduction des coûts ayant contrebalancé la baisse des recettes publicitaires. * THYSSENKRUPP a reçu des offres d'au moins trois groupes majeurs sur sa division d'ascenseurs, ont annoncé mardi à Reuters quatre personnes proches du dossier. * PLASTIVALOIRE a annoncé mardi un chiffre d'affaires annuel 2018-2019 de 728,4 millions d'euros, en hausse de 10,5%. * ROTHSCHILD & CO a publié mardi des revenus du groupe pour les neuf premiers mois de l'année, à 1,28 milliard d'euros. * AKKA TECHNOLOGIES , société de conseil en ingénierie pour les transports et l'énergie, a annoncé mardi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse par rapport à l'an dernier, à 441,1 millions d'euros, et a confirmé ses objectifs financiers pour 2019 et 2022. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

