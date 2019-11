* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 15 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * EURAZEO /EUROPCAR - La société d'investissement Eurazeo étudie une cession totale ou partielle de sa participation de 29,8% dans Europcar Mobility Group en vue de se désengager du groupe français de location de voitures, ont dit des sources à Reuters. * ORANGE prépare la scission de ses tours mobiles, qui pourrait augmenter sa valorisation de plus de 10 milliards d'euros, rapporte jeudi le Financial Times. D'après une source du FT, la décision de placer les tours mobiles dans une entreprise séparée a été prise en vue de la journée investisseurs prévue le 4 décembre mais le conseil d'administration n'a pas encore adopté de projet détaillé. * ALTICE - La vente d'une partie du réseau fibre au Portugal devrait intervenir "très bientôt" et portera probablement sur une participation minoritaire de 40% à 49% du capital, ont déclaré jeudi des dirigeants de l'opérateur lors d'une conférence Morgan Stanley à Barcelone, sans avancer de montant. * ACCOR - Le fonds CIAM, actionnaire d'Accor, a déclaré jeudi que le groupe hôtelier français était sous-évalué et serait une bonne cible pour un fonds de capital investissement. * TOTAL - L'Assemblée nationale a adopté jeudi un amendement au projet de loi de Finances 2020 réintégrant les produits à base d'huile de palme dans la liste des biocarburants. * VALLOUREC a annoncé jeudi avoir quasiment doublé son bénéfice d'exploitation, ressorti à 84 millions d'euros au troisième trimestre, et a confirmé ses objectifs annuels.

