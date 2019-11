* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 19 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * MICHELIN a fait état lundi d'une poursuite de la baisse de la demande sur le marché de la première monte dans toutes les régions mais en particulier en Amérique du Nord, où elle a atteint 22% en raison de l'impact de la grève chez General Motors et de bases de comparaison élevées. * ACCOR a annoncé avoir signé un accord pour la cession de 5,2% du capital d'AccorInvest pour 204 millions d'euros, une opération qui intègre une hausse de 12,9% de la valeur d'AccorInvest par rapport à la cession réalisée en 2018 et qui ramènera la participation du groupe à 30%. * BME , EURONEXT - Un rachat éventuel de BME par le suisse SIX pourrait être autorisé sous certaines conditions, a déclaré lundi le président de la CNMV, l'autorité de tutelle du marché boursier espagnol. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

