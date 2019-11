* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 26 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * RALLYE , maison mère de CASINO , a annoncé lundi soir un accord pour une extension de six mois, jusqu'au 23 mai prochain, de la période d'observation dans le cadre de la procédure de sauvegarde enclenchée au printemps dernier. * TRIGANO a fait état lundi d'une baisse de 10,5% de son résultat net annuel. Le spécialiste des camping-cars table sur une progression de son activité en 2019-2020 mais dit rester prêt à adapter sa capacité de production et ses coûts à l'évolution de la demande. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

