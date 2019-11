* CAPGEMINI, ALTRAN TECHNOLOGIES - Le fonds activiste Elliott a réaffirmé mercredi juger que le prix de l'offre de Capgemini sur Altran ne reflétait ni la valeur intrinsèque de ce dernier ni une prime de contrôle appropriée.

* VIVENDI a annoncé mardi l'annulation de 36,25 millions d'actions représentant près de 3% de son capital, portant à 10% la part du capital annulée depuis le 17 juin.

* ALSTOM a annoncé mardi avoir remporté un contrat de 430 millions d'euros pour le renouvellement et l'automatisation du métro de Marseille, financé par la métropole Aix-Marseille-Provence.

* NATIXIS a déclaré mardi que la suspension de l'un de ses traders à New York n'avait aucune conséquence sur ses activités ni sur sa clientèle et n'était aucunement liée à une perte en résultat.

* TF1 et M6 ont annoncé mercredi l'acquisition en commun des droits de retransmission de l'Euro 2020 de football, dont ils se partageront les 23 meilleures affiches.

* BRITISH AMERICAN TOBACCO - Le numéro deux mondial des produits du tabac a déclaré mercredi que la croissance de son chiffre d'affaires annuel devrait se situer dans le haut de la fourchette de 3% à 5% évoquée auparavant en dépit du ralentissement du marché américain du vapotage.

* HSBC - L'activité de banque privée du groupe vise une croissance à deux chiffres des actifs sous gestions et des revenus grâce entre autres au dynamisme de l'Asie, a déclaré son directeur général à Reuters.

* PIERRE & VACANCES a publié mardi un résultat opérationnel courant annuel en forte hausse à 30,9 millions d'euros contre 9,8 millions un an plus tôt et un résultat net positif en précisant avoir entamé une réflexion stratégique "pour intensifier et accélérer" la mise en oeuvre de son plan de transformation, avec pour objectif la présentation d'un nouveau plan stratégique début 2020.

* QUADIENT - L'ex-Neopost a fait état mardi d'une croissance organique de 2,0% au troisième trimestre et relevé sa prévision d'évolution du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, disant tabler désormais sur une croissance organique "supérieure à 1%" contre une "légère" croissance auparavant.

* TÉLÉPERFORMANCE - Deutsche Bank entame son suivi à l'achat, avec un objectif de cours de 240 euros.

* COMPAGNIE DES ALPES - Berenberg entame son suivi à l'achat avec un objectif de cours de 39,40 euros.