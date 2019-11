* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens 28 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * IMERYS examine la possibilité de vendre ses filiales nord-américaines de talc, placées sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites pour régler des litiges historiques, a rapporté mercredi l'agence Bloomberg. * SOITEC a annoncé mercredi des résultats semestriels en hausse et a confirmé ses prévisions annuelles 2019-2020. * GTT a dit mercredi avoir reçu la commande d'un chantier asiatique pour la conception des cuves GNL de trois nouveaux méthaniers. * TELEFONICA , numéro trois du secteur européen des télécommunications, a dévoilé mercredi un plan visant à générer plus de 2 milliards d'euros de revenus supplémentaires par an à partir de 2022. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

