* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 12 février (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * KERING , HEINEKEN et AMUNDI , entre autres, doivent publier leurs résultats avant l'ouverture des marchés européens. * ORPEA a publié mardi soir un chiffre d'affaires annuel en hausse de 9,4% (+4,7% en données organiques) à 3,74 milliards d'euros et dit tabler sur une croissance organique "dynamique" en 2020 avec un chiffre d'affaires sécurisé de 4,04 milliards (+8%). * HAULOTTE GROUP a annoncé mardi une baisse de 9% sur un an de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et confirmé qu'il n'atteindrait pas son objectif d'une croissance de près de 10% du résultat opérationnel courant (ROC) en 2019. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

