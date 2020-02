* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 12 février (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * EURONEXT serait intéressé par le rachat de Borsa Italiana si l'opérateur de la Bourse de Milan était à vendre, a déclaré mercredi son directeur général Stéphane Boujnah. Le groupe a fait état par ailleurs d'un résultat net, part du groupe, et un Ebitda annuels en hausse. * IMERYS a annoncé mercredi un résultat courant net, part du groupe, en baisse de 22,3% en 2019 et maintient son dividende stable. * UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD a annoncé mercredi un partenariat stratégique avec Crédit Agricole Assurances et La Française sur un portefeuille de cinq centres commerciaux en France d'un montant de 2 milliards d'euros. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Laetitia Volga, édité par)

