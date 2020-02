* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 14 février (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * VIVENDI a annoncé jeudi prévoir une introduction en Bourse au plus tard début 2023 de sa filiale Universal Music Group (UMG), son actif le plus précieux qui a dégagé l'an dernier un bénéfice record et a une nouvelle fois tiré vers le haut les résultats du groupe. * CRÉDIT AGRICOLE , EDF et Renault doivent publier leurs résultats annuels avant l'ouverture des marchés européens. * BOLLORÉ a publié jeudi un chiffre d'affaires annuel de 24,8 milliards d'euros, en hausse de 8% en données publiées et de 3% à périmètre et changes constants. (Le communiqué: ) * M6 - Le groupe de médias a publié jeudi des résultats annuels en légère hausse (+2,4% pour le chiffre d'affaires consolidé, +0,4% pour l'Ebit des activités poursuivies) en soulignant que sa marge opérationnelle avait atteint, à 19,5%, son plus haut niveau depuis 19 ans. (Le communiqué: ) * TARKETT a publié jeudi un résultat d'exploitation (Ebit) annuel en baisse de 9,4% malgré une croissance de 5,5% de son chiffre d'affaires et expliqué que sa priorité pour 2020 allait à la relance de sa croissance en Amérique du Nord. (Le communiqué: ) * VICAT a publié jeudi un excédent brut d'exploitation (Ebitda) annuel en hausse de 6,9% en données publiées mais en repli de 0,2% à périmètre et taux de changes constants. Le groupe de matériaux de construction dit tabler sur une nouvelle amélioration de son Ebitda en 2020. (Le communiqué: ) * ADP a fait état d'une croissance de 1,2% sur un an du trafic de Paris Aéroport en janvier avec 7,8 millions de passagers, évoquant un impact "limité" du coronavirus. (Le communiqué: ) L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Marc Angrand)

