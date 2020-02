* CARREFOUR a annoncé jeudi que son plan de transformation était en bonne voie et qu'il relevait son objectif d'économies après avoir réalisé 1,03 milliard d'euros de réductions de coûts en 2019 et enregistré des flux de trésorerie plus importants.

* SAFRAN - L'équipementier aéronautique a fait état jeudi d'une hausse plus marquée que prévu de son résultat opérationnel en 2019, porté par les ventes de pièces détachées de moteurs, mais a prévenu d'une possible baisse de son chiffre d'affaires en 2020 liée à l'arrêt de la production du 737 MAX de Boeing.

* ENGIE a publié jeudi des résultats en nette hausse au titre de 2019, portés par ses activités de production d'électricité et de gestion d'énergie, et s'est fixé une nouvelle série d'objectifs de croissance à deux ans.

* DASSAULT AVIATION a annoncé jeudi un résultat net ajusté en hausse à 814 millions d'euros contre 681 millions d'euros un an plus tôt mais prévoit en 2020 un chiffre d'affaires en retrait et des livraisons de Rafale divisées par deux.

* VIVENDI/MEDIASET - Un tribunal néerlandais a rejeté mercredi la demande de Vivendi de suspendre le projet de Mediaset de créer une holding aux Pays-Bas pour y regrouper ses activités en Espagne et en Italie.

* EIFFAGE a annoncé mercredi un résultat opérationnel courant de 2 milliards d'euros, en hausse de 8,0%, pour 2019 et a relevé son dividende de 16,7% à 2,80 euros par action.

* FNAC DARTY a fait état d'un bénéfice net des activités poursuivies à 114 millions d'euros contre 158 millions d'euros un an auparavant et a confirmé ses objectifs à moyen terme. (Le communiqué: https://bit.ly/32ruhxF)

* SCOR a annoncé jeudi un résultat net de 422 millions d'euros, en hausse de 31%, et un dividende de 1,80 euro par action.

* GETLINK a annoncé jeudi un bénéfice net annuel consolidé en hausse de 20% à 159 millions d'euros et un Ebitda annuel à 560 millions d'euros, en baisse de 2%. Il fixe un objectif d'Ebitda à 580 millions d'euros pour 2020.

* IPSOS a annoncé une croissance organique de son chiffre d'affaires de 3,8% à 2 milliards d'euros et a confirmé ses objectifs annuels tout en ajoutant que ses activités seraient impactées en Chine selon la durée de l'épidémie.

* BUREAU VERITAS a fait état jeudi d'un résultat net part du groupe de 368 millions d'euros, en progression de 10,6% et prévoit pour 2020 d'atteindre une solide croissance organique du chiffre d'affaires et de générer des flux de trésorerie maintenus à un niveau élevé.

* NOKIA explore des options stratégiques et travaille avec des conseillers en vue de vente et de fusion potentielles d'actifs, rapporte mercredi Bloomberg, citant des sources informées du projet.

* BAYER a annoncé jeudi viser une croissance de son Ebitda ajusté de 9,6% cette année à la faveur des ventes de produits agricoles et pharmaceutiques.

* LAFARGEHOLCIM - Le cimentier a annoncé jeudi un bénéfice net annuel légèrement supérieur aux attentes et s'attend à des conditions de marché solides dans la plupart des pays cette année mais à un ralentissement en Chine.

* ANHEUSER-BUSCH INBEV, premier brasseur mondial, a subi une baisse plus importante que prévu de son bénéfice au quatrième trimestre et prévoit des résultats sans éclat en 2020, en partie à cause de l'épidémie de coronavirus en Chine.

* ZALANDO a dit jeudi s'attendre à un ralentissement de 15% à 20% de la croissance des ventes en 2020 après avoir connu une forte hausse de ses résultats au dernier trimestre 2019 grâce aux promotions du Black Friday.

* STANDARD CHARTERED a enregistré un bon de 46% de son bénéfice annuel mais a prévenu que l'épidémie du coronavirus devrait impacter sa rentabilité.

* BRITISH AMERICAN TOBACCO a annoncé jeudi un revenu annuel meilleur que prévu grâce à des prix plus élevés et une performance relativement solide dans son activité de tabac traditionnel et dans ses nouveaux segments.

* WPP, numéro un mondial de la publicité, a dit jeudi s'attendre à des résultats annuels stables après une baisse de ses performances au quatrième trimestre.

* RECKITT BENCKISER a publié jeudi un chiffre d'affaires dans le bas de la fourchette de ses prévisions en raison notamment d'un ralentissement de la demande pour les médicaments sans ordonnance aux États-Unis.

* ASTON MARTIN a enregistré une perte avant impôts de 104,3 millions de livres (123,5 millions d'euros) en 2019, après une année difficile au cours de laquelle ses ventes ont chuté, et annoncé le départ de son directeur financier Mark Wilson.

* SUNRISE COMMUNICATIONS table sur une progression de son bénéfice d'exploitation en 2020 après avoir enregistré des résultats annuels légèrement supérieurs aux attentes, a annoncé l'opérateur télécoms suisse.

* ADYEN, spécialisé dans le traitement des paiements, a fait état jeudi d'une augmentation de 37% de son bénéfice d'exploitation au second semestre.

* REMY COINTREAU - Berenberg relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)