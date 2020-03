* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 9 mars (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * Le SECTEUR PETROLIER pourrait souffrir à nouveau du plongeon des cours du brut après l'échec des discussions entre l'Opep et la Russie sur un nouvel accord d'encadrement de la production. L'indice européen Stoxx du secteur a déjà chuté de 5,45% vendredi. * DEUTSCHE LUFTHANSA cherche à obtenir une aide du gouvernement pour faire face à l'épidémie de coronavirus qui provoque une chute de la demande et menace de freiner le trafic aérien pendant plusieurs mois, rapporte dimanche l'agence Bloomberg. * SWATCH est affecté de façon importante par l'épidémie de coronavirus qui sévit en Chine, un de ses principaux marchés, a déclaré dimanche le président du groupe, Nick Hayek au SonntagsZeitung. * TELECOM ITALIA (TIM) et VODAFONE ont obtenu vendredi l'autorisation de la Commission européenne à leur projet de fusion de leurs tours mobiles en Italie, à condition de respecter leurs engagements pris pour limiter les problèmes de concurrence. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DE LA SEMAINE:

