* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens 11 mars (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIR FRANCE-KLM - Air France va suspendre toutes ses liaisons avec l'Italie entre le 14 mars et le 3 avril, a annoncé mardi un porte-parole de la compagnie aérienne. * SANOFI et Regeneron veulent tester l'un de leurs médicaments contre la polyarthrite rhumatoïde comme traitement potentiel du coronavirus apparu en Chine, rapporte mardi le Wall Street Journal. * CELLECTIS a annoncé mardi l’obtention d’un nouveau brevet attribué par l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) pour une méthode utilisant la technologie CRISPR-Cas9 afin de préparer des cellules T allogéniques en vue d’applications en immunothérapie. (Le communiqué: https://bit.ly/2Q5mDE1) * TELECOM ITALIA - Le premier opérateur télécoms d'Italie, dont les revenus ont baissé de 6,3% l'an dernier sur son marché domestique, a annoncé mardi qu'il reportait à l'année prochaine son objectif d'un retour à la croissance de son bénéfice d'exploitation et a jugé difficile à évaluer l'impact de l'épidémie de coronavirus sur l'activité en Italie et son propre plan 2020-2022. Le groupe, qui n'a plus versé de dividende depuis 2013, sur ses résultats de 2012, a aussi annoncé le versement d'un dividende de 0,01 euro au titre de 2019. * FINCANTIERI - La Commission européenne va probablement bloquer le projet de rachat des Chantiers de l'Atlantique, à Saint-Nazaire, par l'italien Fincantieri à moins que ce dernier ne propose d'importantes concessions pour répondre aux inquiétudes de l'exécutif de l'UE sur le plan de la concurrence, a-t-on appris de personnes proches du dossier. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

