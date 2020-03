* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens 12 mars (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * MAISONS DU MONDE a annoncé mercredi que Peter Child et Michel-Alain Proch rejoignaient le conseil d'administration du groupe. * GROUPE PARTOUCHE a annoncé mercredi un chiffre d'affaires de 126,7 millions d'euros au premier trimestre contre 116,6 millions un an plus tôt et annoncé que l’épidémie de coronavirus en France pourraient avoir un impact sur la fréquentation et l’activité des établissements. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

