* ADP a annoncé lundi un plan d'économies, la fermeture de certains terminaux de ses aéroports parisiens et l'abandon de ses objectifs financiers pour 2020 face à la crise liée au coronavirus qui grippe le trafic aérien mondial.

* Les groupes de distribution et chaînes de magasins non-alimentaires, comme FNAC DARTY, les exploitants de centres commerciaux comme UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD et les spécialistes de la restauration collective comme ELIOR pourraient souffrir des dernières mesures de confinement et de fermetures forcées prises par le gouvernement français pour tenter de freiner la propagation du coronavirus.

* AIR FRANCE=KLM - Une montée de l'Etat français au capital du groupe "n'est pas d'actualité aujourd'hui", a déclaré samedi une source au ministère français des Finances après la publication d'un article des Echos faisant état d'une réflexion sur d'un possible renflouement. De leur côté, les Pays-Bas feront "tout ce qu'il faut" pour que la compagnie continue de fonctionner, a déclaré dimanche le ministre néerlandais des Finances, Wopke Hoekstra, après l'annonce par KLM d'un projet de suppression de 1.500 à 2.000 emplois.

* SAS - La compagnie scandinave a décidé de suspendre la plupart de ses liaisons et de mettre au chômage technique jusqu'à 10.000 salariés, soit 90% de ses effectifs.

* TECHNIPFMC - Le groupe de services pétroliers a annoncé dimanche la suspension de son opération de scission en raison des conditions de marché très chahutées provoquées par l'épidémie de coronavirus.

* RENAULT - Deux usines espagnoles du groupe interrompent leur production ce lundi et mardi faute d'approvisionnement en pièces détachées, a annoncé un porte-parole du groupe automobile français.

* ALTRAN, CAPGEMINI - L'offre d'achat de Capgemini sur Altran rouvre ce lundi jusqu'au 27 mars inclus après le rejet en appel d'un recours d'actionnaires minoritaires.

* BAYER est parvenu à un accord sur les grandes lignes d'un règlement amiable avec plusieurs cabinets juridiques représentant des dizaines de milliers de plaignants mettant en cause le Roundup, a rapporté vendredi le Wall Street Journal en citant des sources proches du dossier.

* BP a déclaré vendredi se préparer à réduire ses dépenses d'exploitation et ses dépenses d'investissement.

* CARREFOUR - JPMorgan relève sa recommandation à "neutre" contre "sous-performance" et l'objectif de cours à 16 euros contre 15 euros.

Jefferies relève sa recommandation à "achat" contre "conserver".

* SODEXO - Jefferies relève sa recommandation à "achat" contre "conserver" et abaisse l'objectif de cours à 86 euros contre 97 euros.

* SAFRAN -JPMorgan dégrade sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer" et abaisse l'objectif de cours à 95 euros contre 142 euros.

(Service Marchés)