* MICHELIN a annoncé mercredi que ses prévisions financières pour 2020 étaient remises en cause par l'épidémie de coronavirus et a décidé de fermer pendant au moins une semaine ses usines dans les pays d'Europe les plus durement frappés par cette crise sanitaire.

* PUBLICIS a annoncé jeudi le maintien de son dividende à 2,30 euros par action.

* CNP ASSURANCES a annoncé mercredi le maintien de son dividende pour 2020 en dépit des conditions de marchés actuelles chahutées, le groupe assurant que son taux de couverture de la solvabilité demeure à un niveau élevé.

* ENI - La compagnie pétrolière italienne a annoncé mercredi soir l'abandon de ses projets de rachats d'actions pour 2020 et 2021 et dit envisager une importante réduction de ses investissements et de ses coûts.

* TIKEHAU CAPITAL a annoncé jeudi un résultat d'exploitation 2019 en hausse de 48%. Le groupe, qui s'est dit bien positionné pour faire face aux chocs liés à l'épidémie de Covid-19, a confirmé ses objectifs financiers à horizon 2022.

* SOLOCAL a annoncé jeudi l'ouverture d'une procédure de conciliation afin d'encadrer ses discussions avec ses créanciers.

* OSRAM - Le spécialiste allemand de l'éclairage, en cours de rachat par l'autrichien AMS, a retiré mercredi ses prévisions de résultats pour cette année en raison de la crise du coronavirus.

* NRJ GROUP a annoncé mercredi s'attendre à une baisse significative de son chiffre d'affaires au premier trimestre en raison des annulations de campagnes publicitaires liées à l'épidémie de coronavirus.

(Marc Angrand)