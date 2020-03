* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 23 mars (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * KERING a déclaré vendredi ne pas exclure une baisse de 15% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, en données comparables, en raison de la pandémie de coronavirus, qui, selon le groupe français, ne remet toutefois pas en cause "les moteurs structurels" du développement du secteur du luxe. * VALLOUREC a sannoncé vendredi avoir suspendu ses prévisions de résultats pour 2020 en raison de l'impossibilité de quantifier l'impact sur ses activités de l'épidémie de coronavirus et de ses retombées. * ORANGE - Le PDG du groupe, Stéphane Richard, a demandé le report du lancement en France de Disney+, la plate-forme de vidéos en streaming du géant du divertissement Walt Disney , en arguant d'un risque de saturation des réseaux. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

