PARIS, 25 mars (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * RENAULT a annoncé mardi l'arrêt de la production de ses sept sites en Amérique latine, qui redémarreront quand les conditions le permettront. (Le communiqué: ) * ALTICE EUROPE a publié mardi des résultats supérieurs aux attentes et dit s'attendre à une hausse de son chiffre d'affaires et de son excédent brut d'exploitation (Ebitd) cette année, tout en précisant avoir observé une réduction des ventes comme du taux de désabonnement en raison de la fermeture des magasins liée à l'épidémie de coronavirus. * M6 a déclaré mardi que les nombreux reports et annulations de campagnes publicitaires liés à l'épidémie de coronavirus auraient un impact significatif sur son chiffre d'affaires cette année, notamment au deuxième trimestre, et qu'il avait pris des mesures pour réduire ses coûts, sans donner d'indications chiffrées. * NEXANS a annoncé suspendre ses prévisions 2020 en raison des incertitudes liées au coronavirus. * SANOFI a annoncé avoir placé avec succès une émission obligataire en deux tranches pour un montant de 1,5 milliard d'euros.

