* RENAULT a annoncé mardi l'arrêt de la production de ses sept sites en Amérique latine, qui redémarreront quand les conditions le permettront.

* VALEO - Le Fonds stratégique de participations (FSP) annoncé être entré au capital de l'équipementier automobile et détenir une participation de 4%.

* ALTICE EUROPE a publié mardi des résultats supérieurs aux attentes et dit s'attendre à une hausse de son chiffre d'affaires et de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) cette année, tout en précisant avoir observé une réduction des ventes comme du taux de désabonnement en raison de la fermeture des magasins liée à l'épidémie de coronavirus.

* LAGARDERE a annoncé mercredi suspendre ses prévisions 2020 et proposé de réduire son dividende de 1,30 euro par action pour le ramener à un euro.

* SANOFI a annoncé avoir placé avec succès une émission obligataire en deux tranches pour un montant de 1,5 milliard d'euros.

* CREDIT SUISSE a prévenu mercredi que la pandémie de coronavirus aurait probablement un impact sur sa performance opérationnelle.

* E.ON, premier opérateur de réseaux d'énergie en Europe, a déclaré mercredi que ses clients industriels et commerciaux consommaient sensiblement moins d'énergie en raison de la pandémie de coronavirus. Le groupe a annoncé un résultat net ajusté de 1,5 milliard d'euros pour 2019 et dit viser entre 1,7 milliard et 1,9 milliard pour 2020.

* TECHNIPFMC - Le secteur des services pétroliers est menacé d'un net ralentissement, notamment parce que ses clients réduisent leurs budgets, écrit Credit Suisse, qui dégrade son conseil sur TechnipFMC à "neutre" contre "surperformer".

* M6 a déclaré mardi que les nombreux reports et annulations de campagnes publicitaires liés à l'épidémie de coronavirus auraient un impact significatif sur son chiffre d'affaires cette année, notamment au deuxième trimestre, et qu'il avait pris des mesures pour réduire ses coûts, sans donner d'indications chiffrées.

* NEXANS a annoncé suspendre ses prévisions 2020 en raison des incertitudes liées au coronavirus.

* IPSEN a décidé mercredi de suspendre ses prévisions financières pour 2020 en raison de la crise liée au coronavirus.

* SMCP a prévenu mercredi que son chiffre d'affaires du premier trimestre reculerait d'un peu plus de 20% en raison de la crise du coronavirus et a dit disposer d'une trésorerie de plus de 200 millions d'euros au 17 mars après avoir recouru à une facilité de crédit renouvelable.

