* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 30 mars (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * LVMH a déclaré vendredi qu'il était trop tôt pour évaluer l'impact financier des fermetures de sites liées à la pandémie de coronavirus en cours mais n'a pas exclu une chute de 10% à 20% de ses ventes au premier trimestre par rapport à la même période de 2019. * ESSILORLUXOTTICA a annoncé vendredi la suspension de ses rachats d'actions dans le contexte de la pandémie de coronavirus. * BOUYGUES TELECOM mettra moins de 20% de ses effectifs en chômage partiel en raison de l'épidémie de coronavirus et compensera pendant 15 jours la perte de rémunération des salariés concernés par ce dispositif, a déclaré dimanche son directeur général adjoint à Reuters. * SPIE a suspendu à son tour ses objectifs financiers 2020 en arguant "d'importantes perturbations opérationnelles liées à l'épidémie de Covid-19". * VICAT a également renoncé à ses objectifs 2020 à cause du coronavirus, "compte tenu du manque de visibilité lié à l'environnement actuel, de la volatilité induite par cette situation et de l'impact que pourraient avoir les plans de relance déjà annoncés dans un certain nombre de pays" (Le communiqué: ) * CECONOMY - Le distributeur allemand d'électronique grand public, premier actionnaire de FNAC DARTY , négocie l'octroi d'une aide d'environ 2 milliards d'euros auprès des pouvoirs publics en Allemagne à la suite de la fermeture provisoire de ses magasins en raison de la pandémie de coronavirus, a rapporté l'agence Bloomberg. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

