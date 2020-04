* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 7 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIR FRANCE-KLM - La directrice générale d'Air France, Anne Rigail, se félicite de la promesse des gouvernements français et néerlandais d'apporter leur aide au groupe Air France-KLM , durement touché par la pandémie de coronavirus, dans une interview publiée lundi par Le Figaro, sans confirmer le montant que la compagnie aérienne cherche à emprunter auprès des banques. * AIRBUS a annoncé lundi l'arrêt temporaire de ses activités de production et d'assemblage sur ses sites de Brême et Stade, en Allemagne, et de Mobile, dans le sud des Etats-Unis, en réponse au ralentissement général du secteur aéronautique provoqué par la pandémie de coronavirus. * ALTEN a annoncé lundi le retrait de sa proposition de versement de dividende pour 2019. * IMERYS a annoncé lundi la mise en place d'un plan d'urgence lié au coronavirus qui comprend notamment des économies de coûts et une baisse des investissements et qu'il réduisait de 20% sa proposition de dividende pour 2019. (Le communiqué: https://bit.ly/2XhZtPd) * SANOFI a dit lundi avoir réalisé un abondement de deux souches obligataires pour un montant de 500 millions d'euros. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Laetitia Volga, édité par)

