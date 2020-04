* THALES a annoncé à son tour mardi supprimer le solde de son dividende 2019 et retirer ses objectifs financiers pour 2020 face à l'épidémie de coronavirus.

* AIR FRANCE-KLM - La directrice générale d'Air France, Anne Rigail, se félicite de la promesse des gouvernements français et néerlandais d'apporter leur aide au groupe Air France-KLM, durement touché par la pandémie de coronavirus, dans une interview publiée lundi par Le Figaro, sans confirmer le montant que la compagnie aérienne cherche à emprunter auprès des banques.

* AIRBUS a annoncé lundi l'arrêt temporaire de ses activités de production et d'assemblage sur ses sites de Brême et Stade, en Allemagne, et de Mobile, dans le sud des Etats-Unis, en réponse au ralentissement général du secteur aéronautique provoqué par la pandémie de coronavirus.

* AÉROPORTS DE PARIS (ADP) perd chaque jour plus de trois millions d'euros de chiffre d'affaires en raison de l'épidémie de coronavirus qui a cloué les avions au sol et conduit à la fermeture de l'aéroport d'Orly, a déclaré mardi son PDG, Augustin de Romanet.

* TOTAL a annoncé mardi poursuivre son programme de cessions avec la vente d'actifs au Brunei, en Sierra Leone et au Libéria pour une valeur totale de plus de 400 millions de dollars (369 millions d'euros).

* EDENRED a annoncé mardi une réduction de 20% du dividende proposé au titre de 2019 et une diminution de 20% de la rémunération de son PDG en 2020.

* NEXANS a annoncé mardi une baisse de la rémunération du directeur général, des membres du conseil d'administration et du management ainsi qu'une prime mensuelle de 750 euros pour les salariés devant se rendre sur les sites de production.

* NEXITY a annoncé mardi suspendre ses objectifs financiers en disant qu'il était trop tôt pour chiffrer l'impact que la crise du Covid-19 aurait sur ses comptes en 2020.

* LUFTHANSA - Le directoire doit débattre dans la journée d'une immobilisation de la totalité de la flotte de la filiale à bas coûts Germanwings, a-t-on appris de deux sources proches du dossier.

* FRAPORT - L'opérateur de l'aéroport de Francfort a fait état mardi d'une chute de 95,2% de son trafic passagers la semaine dernière.

* FINNAIR a fait état mardi d'un trafic passagers en mars en baisse de 56,4% sur un an.

* ALTEN a annoncé lundi le retrait de sa proposition de versement de dividende pour 2019.

* IMERYS a annoncé lundi la mise en place d'un plan d'urgence lié au coronavirus qui comprend notamment des économies de coûts et une baisse des investissements et la réduction de 20% sa proposition de dividende pour 2019. (Le communiqué: https://bit.ly/2XhZtPd)

* SANOFI a dit lundi avoir réalisé un abondement de deux souches obligataires pour un montant de 500 millions d'euros.

(Service Marchés)