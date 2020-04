* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 16 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * ADP - L'exploitant d'aéroports a fait état mercredi d'une chute de 28,2% du trafic total en mars sur un an en précisant que la baisse avait été 58,5% dans les aéroports parisiens et qu'elle avait encore augmenté sur les deux premières semaines d'avril pour dépasser 90%. * LAGARDÈRE a pris acte mercredi de la décision de Patrick Sayer de ses fonctions de juge consulaire au Tribunal de commerce de Paris tout en s'étonnant de sa candidature au conseil de surveillance en qualité de membre indépendant. * VIRBAC a publié mercredi soir un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 14,3% à taux de change comparables et dit s'attendre à une baisse de l'activité et de la rentabilité au deuxième trimestre mais il a suspendu ses prévisions 2020. (Le communiqué: ) L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)