* RENAULT, PERNOD RICARD, ADP et HERMÈS figurent parmi les sociétés cotées qui doivent publier leur chiffre d'affaires du premier trimestre avant l'ouverture des marchés européens. Ceux de SAINT-GOBAIN et CASINO sont attendus après la clôture.

* ACCOR a annoncé mercredi une chute de 17% de son chiffre d'affaires au premier trimestre et averti que la situation devrait encore s'aggraver sur avril et mai.

* INGENICO a publié un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 4% à données comparables mais a révisé ses objectifs 2020 et s'attend désormais à une baisse organique à un chiffre "dans la fourchette moyenne à haute" de ses revenus annuels et à une marge d'Ebitda supérieure à 21% (contre un Ebitda de plus de 650 millions d'euros auparavant). Le groupe renonce en outre à distribuer un dividende.

* TECHNIPFMC a annoncé mercredi une réduction de 75% de sa distribution de dividende en 2020 par rapport à l'année dernière et une baisse des rémunérations fixes jusqu?à la fin de l?année de 30% pour le PDG et pour le conseil d?administration, et de 20% pour l'équipe de direction.

* RENAULT, Nissan et Mitsubishi Motors vont renforcer leur alliance le mois prochain, avec notamment le développement commun de davantage de véhicules électriques et d'une technologie de conduite sans chauffeur, a rapporté jeudi Yomiuri.

* DASSAULT SYSTEMES a annoncé jeudu un chiffre d'affaires total IFRS au T1 à 1,13 milliard d'euros contre 958,9 millions un an plus tôt et a dit s'attendre à un impact plus important du Covid-19 au T2.

* EDENRED a publié jeudi un CA du T1 en hausse de 6,3% à 395 millions d'euros et a dit s'attendre à un net repli de l'activité au T2.

* WORLDLINE a annoncé jeudi un chiffre d'affaires au T1 à 575 million d'euros contre 559,6 millions un an plus tôt et a dit viser un CA annuel comparable à celui de l'an dernier.

* SOITEC a publié mercredi un chiffre d'affaires en hausse de 45% sur un an (+40% en données organiques) au titre du quatrième trimestre de son exercice décalé 2019-2020 et annoncé avoir obtenu un prêt à long terme de 200 millions d'euros de la Banque des territoires. Le groupe publiera en juin des indications sur ses attentes pour l'exercice 2020-2021.

* MONCLER a annoncé mercredi renoncer à verser un dividende au titre de 2019 après une chute de 18% de son chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l'année en raison de la crise du coronavirus.

(Marc Angrand)