* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 5 mai (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * BNP PARIBAS , TOTAL et FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES doivent publier leurs résultats trimestriels, AXA et ESSILORLUXOTTICA , leur chiffre d'affaires des trois premiers mois de l'année. * VINCI a annoncé qu'il proposerait à l'assemblée générale, convoquée le 18 juin, de réduire réduire de 44,7%, à à 1,25 euro par action, le solde restant à verser au titre du dividende de l'exercice 2019. * DWS - Le groupe de gestion d'actifs filiale de Deutsche Bank s'attend à un deuxième trimestre difficile mais espère une reprise aux troisième et quatrième trimestres, a rapporté lundi le quotidien économique allemand Handelsblatt.d * BONDUELLE a publié lundi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 10,6% à données comparables à 761,2 millions d'euros mais a confirmé la suspension de ses objectifs financiers pour l'exercice en cours. (Le communiqué: ) L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)