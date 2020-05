* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 13 mai (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * L'ORÉAL a annoncé mardi renoncer à augmenter son dividende au titre de 2019, alors qu'il avait proposé de le relever de 10,4%, ainsi qu'à tout rachat d'actions cette année. * EIFFAGE a déclaré mardi s'attendre à une "forte dégradation" de son activité au deuxième trimestre et à un recul de ses résultats sur l'ensemble de l'année. * JCDECAUX a publié mardi un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 13,9% et s'est dit incapable de fournir une indication sur l'évolution trimestrielle de son CA en raison de l'épidémie de COVID-19. * ROTHSCHILD & CIE a fait état d'une baisse de 6% de ses revenus au premier trimestre à 416,4 millions d'euros et dit s'attendre à un impact "significativement négatif" de l'épidémie sur le groupe. * EXOR - La holding de la famille Agnelli a annoncé mardi qu'elle conserverait le contrôle du réassureur PartnerRe, le groupe mutualiste français Covéa l'ayant informé que le contexte que "le contexte ne permet pas de réaliser le projet d'acquisition de Partner Re selon les termes initialement envisagés". * VOLVO - Le constructeur de poids lourds a annoncé mardi soir renoncer à distribuer un dividende au titre de 2019 en raison de l'incertitude liée à la pandémie de coronavirus. * VOLKSWAGEN - Porsche a annoncé mardi avoir augmenté sa participation dans le groupe automobile à 53,3%. * SALVATORE FERRAGAMO - Le groupe italien s'est déclaré mardi incapable de donner des indications sur l'évolution de ses ventes cette année après un premier trimestre marqué par une chutre de 82,2% de son excédent brut d'exploitation (Ebitda). L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)