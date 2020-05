* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 15 mai (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * UBISOFT a revu jeudi ses objectifs pour l'exercice 2020-2021 en raison des incertitudes liées au coronavirus. L'éditeur de jeux vidéos table désormais sur un "net bookings" entre 2,35 milliards et 2,65 milliards d'euros contre un objectif précédent de 2,6 mds d'euros. Sur 2019-2020, le groupe a dégagé un résultat opérationnel non-IFRS en baisse à 34,2 millions d'euros contre 446 millions d'euros lors de l'exercice précédent tandis que son "net bookings" a atteint 1,534 milliards (-24,4%). (Le communiqué : https://bit.ly/2yYQQiJ) * EUTELSAT a annoncé jeudi un chiffre d’affaires du troisième trimestre en repli de 6,0% sur un an à 322 millions d'euros, sur une base comparable, et confirmé ses perspectives financières annuelles. * NEOEN a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 61% à 95,8 millions d'euros et à confirmé son objectif d'Ebitda pour l'ensemble de l'année. * BT Group - L'opérateur télécoms britannique discute avec des investisseurs spécialisés dans les infrastructures de la vente d'une participation, pour plusieurs milliards de livres, dans sa filiale de réseau Openreach afin de financer ses projets de développement dans la fibre, rapporte le Financial Times. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Laetitia Volga, édité par)