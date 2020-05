* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 20 mai (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * RENAULT est parvenu à un accord avec les banques sur un prêt garanti par l'Etat de cinq milliards d'euros qui doit l'aider à traverser la crise provoquée par l'épidémie de coronavirus, ont dit à Reuters deux sources proches du dossier. De son côté, le journal Les Echos rapporte que Renault envisage de fermer trois sites en France dans le cadre de son plan d'économies. * MICHELIN - S&P a abaissé à "négative" la perspective de la note d'émetteur à long terme A- du fabricant de pneus. * VOLKSWAGEN a annoncé mardi la conclusion d'un accord avec la justice allemande pour mettre fin, en échange du versement de 9 millions d'euros, aux poursuites engagées contre les présidents de son directoire et de son conseil de surveillance dans l'un des volets financiers du scandale des émissions polluantes du groupe automobile. * EDF - La consommation française d'électricité remonte progressivement sous l'effet d'une reprise partielle de l'activité économique liée à la levée progressive des mesures de confinement mises en oeuvre pour freiner le coronavirus, selon des donnée publiées mardi par le gestionnaire des lignes à haute tension RTE. * ALTICE EUROPE - La branche française du groupe de télécommunications et de médias a annoncé mardi un plan de réorganisation et d'économies de NextRadioTV incluant la fermeture de la chaîne RMC Sport News et des réductions d'effectifs. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)