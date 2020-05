* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 27 mai (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * RENAULT s'apprête à supprimer 5.000 emplois d'ici 2024, sans licenciements secs, dans le cadre de son plan d'économies de deux milliards d'euros attendu en fin de semaine, rapporte Le Figaro. * SAINT-GOBAIN a annoncé mardi soir la cession de sa participation de 10,75% dans le groupe suisse SIKA par le biais d'un placement privé accéléré auprès d'investisseurs institutionnels. * ALTICE - SFR s'est vu notifier l’an dernier un total de 245 millions d’euros de nouveaux redressements fiscaux par le ministère français des Finances, rapporte Capital. * SANOFI - La Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé la prescription de Dupixent (dupilumab) pour le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de l’enfant âgé de 6 à 11 ans, a annoncé le groupe mardi. (Le communiqué: ) * TARKETT a annoncé mardi avoir renforcé sa trésorerie disponible grâce à 245 millions d'euros de lignes de crédit complémentaires. (Le communiqué: ) * TECHNICOLOR a annoncé mardi avoir sollicité l'accord de ses créanciers à l'ouverture d'une période de conciliation après avoir reçu des offres indicatives en vue de l'obtention de nouveaux financements à hauteur d'environ 400 millions d'euros. (Le communiqué ) * FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - Intesa Sanpaolo, la première banque d'Italie, a donné mardi un feu vert préliminaire à un prêt de 6,3 milliards d'euros sur trois ans au groupe automobile, a-t-on appris de source proche du dossier. * LUFTHANSA - La compagnie irlandaise à bas coûts RYANAIR a annoncé mardi qu'elle engagerait une procédure de recours contre le plan de sauvetage de neuf milliards d'euros de la compagnie allemande, qu'elle considère comme une aide d'Etat illégale et une distorsion de concurrence. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)