Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en baisse d'environ 1% :

* RENAULT a annoncé vendredi un plan drastique d'économies de plus de deux milliards d'euros pour restaurer sa compétitivité passant par la confirmation d'un projet de restructuration de six usines en France et d'importantes coupes dans ses effectifs à travers le monde.

* ESSILORLUXOTTICA a annoncé vendredi avoir émis la veille pour 3 milliards d'euros d'obligations avec un rendement moyen de 0,46% afin de financer ses besoins généraux.

* IPSEN, SANOFI - Ipsen a annoncé vendredi la nomination de David Loew comme nouveau directeur général à compter du 1er juillet. David Loew était auparavant directeur général de Sanofi Pasteur; il sera remplacé à ce poste par Thomas Triomphe, a annoncé Sanofi dans un communiqué séparé.

* AÉROPORTS DE PARIS a annoncé jeudi la reprise des vols commerciaux de passagers à l'aéroport de Paris-Orly le 26 juin.

* EURONEXT a annoncé jeudi l'arrêt de ses activités de régulation à Londres.

* VOLKSWAGEN a annoncé vendredi un investissement total de plus de deux milliards d'euros dans deux acteurs chinois du marché des véhicules électriques avec l'acquisition d'une part de 50% dans la maison-mère de son partenaire JAC Motors et d'une participation majoritaire dans le fabricant de batteries Guoxuan High-tech.

* HUGO BOSS recule de plus de 4% dans les transactions en avant-Bourse à Francfort après un abaissement de la recommandation de Jefferies à "conserver" contre "achat".

* ASTRAZENECA a annoncé jeudi des résultats encourageants pour un essai clinique de son médicament Tagrisso dans le traitement d'un type de cancer du poumon à un stade peu avancé.

* JDE PEET'S a fixé vendredi le prix de son introduction en Bourse à 31,50 euros l'action, ce qui valorise le producteur de café, l'un des rares à tenter l'aventure d'une cotation pendant cette crise, à 15,6 milliards d'euros.

* NATIONWIDE BUILDING SOCIETY a fait état vendredi d'un bénéfice annuel en baisse de 44%, le spécialiste des prêts immobiliers subissant de plein fouet les effets de la crise du coronavirus.

* AUTOLIV - Le premier fabricant d'airbags au monde a indiqué vendredi avoir accusé une chute de 89% de ses ventes en Europe en avril, et de 96% dans la région Amériques.

