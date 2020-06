* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 8 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * ASTRAZENECA - Le laboratoire pharmaceutique britannique a approché l'américain Gilead Sciences en vue d'une potentielle fusion, a rapporté dimanche l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier. * AERONAUTIQUE - Le gouvernement doit annoncer mardi un plan d'aide de l'ordre de 10 milliards d'euros pour le secteur aéronautique frappé de plein fouet par la crise du coronavirus, rapportent Les Echos dans leur édition datée de lundi. * VOLKSWAGEN envisage de nouvelles réductions de coûts pour faire face à l'impact de la pandémie de coronavirus sur son activité, a déclaré samedi un porte-parole du constructeur automobile allemand. * WENDEL a annoncé vendredi qu'il proposerait un dividende de 2,80 euros par action au titre de 2019, stable par rapport à l'exercice précédent, alors qu'il envisageait en mars de le porter à 2,90 euros. Le communiqué sur Eikon: * WIRECARD - Les locaux de l'entreprise allemande de services financiers ont fait l'objet d'une perquisition et une procédure a été ouverte contre sa direction dans le cadre d'une enquête pour des soupçons de manipulation de marché menée par la BaFin, l'autorité des marchés financiers en Allemagne, a annoncé vendredi le parquet de Munich. Le groupe a indiqué dimanche soir qu'il coopérait avec les autorités et a réitéré ses perspectives pour 2020. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: